Корниенко призвал усилить ответственность за оскорбление военнослужащих

17.02.2020, 14:06, Новости дня

Сегодня во время Согласительного совета председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление военнослужащих. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Корниенко подчеркнул, что в годовщину президентской кампании в общественном поле повысился «градус обсуждения» и снова появился «язык ненависти». Он отметил, что в адрес украинских военных стали звучать оскорбления, и добавил, что это делают люди, «связанные с бывшим главным военнокомандующим».

Вероятно, глава партии имеет ввиду высказывание бывшего советника пятого президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова, которые назвал «ублюдками» тех бойцов, которые на президентских выборах голосовали за Владимира Зеленского.

«У нас есть предложение к обсуждению усилить ответственность за оскорбление и клевету в сторону военнослужащих. Вывести это отдельным пунктом. Понятно, что она и так есть, и так работает. Но в отношении военнослужащих, которые защищают нашу землю, нас ежедневно, ежеминутно, никто не имеет права их оскорблять, независимо от статуса – нынешнего или прошлого – этого человека, и независимо от того, как он себя позиционирует», – сказал Корниенко.

15 февраля Зеленский заявил на Украинском ланче в Мюнхене, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с «представителями временно оккупированных территорий» и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе. «Кто может обеспечивать безопасность [на оккупированной территории]? Мы видим, что это совместные патрули. Я поднимал этот вопрос на нормандской встрече, сейчас мы обсуждаем это в Минске. Я думаю, что у нас есть возможность дожать, то есть там будут как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ», – говорил президент.

«Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами Вооруженных сил Украины, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать. То есть ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает. Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами», – написал Бирюков. Позже он свой пост удалил.

В комментарии «Обозревателю» экс-советник Порошенко сказал, что не хотел своим постом оскорбить ВСУ.

«Меня лишили права на личное мнение? Я не госслужащий, не служащий, не депутат и так далее и тому подобное. Верховный главнокомандующий, который пришел к власти, в том числе благодаря голосованию военнослужащих, сказал, что он, в принципе, не против совместного патрулирования ВСУ, ОБСЕ и представителей «ДНР» и «ЛНР». Пост был связан именно с этим, а не с тем, что я ненавижу Вооруженные силы Украины», – заявил он.