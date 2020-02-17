В Липецке девочка утонула в ванной

17.02.2020, 14:06, Новости дня

В Липецке четырехлетняя девочка утонула в ванной. Ее мама ненадолго вышла, а когда вернулась, ребенок не подавал признаков жизни.

Как рассказали "Вести-Липецк" в пресс-службе Следственного комитета РФ по Липецкой области, семья была благополучной. Погибшая девочка была единственным ребенком.

В настоящее время следователи выясняют причины гибели ребенка, проводится проверка всех обстоятельств. По данным местных СМИ, у малышки были ранее проблемы со здоровьем – она задыхалась во время ОРВИ.



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