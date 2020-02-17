Шойгу прибыл в Сербию

17.02.2020, 14:05, Новости дня

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград.

Над территорией Сербии борт министра встретил почетный эскорт из самолетов МиГ-29. Три истребителя сопроводили лайнер главы российского ведомства до Белграда, передает РИА «Новости».

Как рассказала пресс-секретарь министра Россияна Марковская, Шойгу в ходе рабочего визита проведет переговоры с сербским коллегой Александром Вулиным «по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности».

По ее словам, также министр обороны примет участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции «Вечный огонь».

В январе сообщалось, что РФ и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось.



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