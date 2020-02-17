Ученые объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды

17.02.2020, 14:04, Разное

Исследователи провели опыты, изучив процессы чистки зубов. Эксперты рассказали, отчего запрещено чистить зубы после приема пищи.
В ротовой полости людей есть много бактерий, и они постоянно плодятся и накапливаются на зубах. При несистематичной их чистке бактерии плохо влияют на здоровье полости рта и на иммунную систему, провоцируя воспалительные процессы.

Исследования показывают, что после ночного сна необходимо почистить зубы. Таким образом очищается налет, который скапливается за ночь. После употребления продуктов специалисты очищать зубы не советуют, так как после еды эмаль становится мягкой.



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