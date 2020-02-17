Настоящий сын лейтенанта Шмидта умер в нищете в приюте для бедняков

17.02.2020, 14:04, Разное

Высказывание «сын лейтенанта Шмидта» появилось после романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Как оказалось, настоящий наследник лейтенанта Шмидта умер в нищете.

Мать настоящего наследника лейтенанта Шмидта была бывшей проституткой. Сын адмирала был увлечен идеей перевоспитания проститутки Доминики Павловой, женившись на ней. Он думал, что если вместо грубостей сделать для нее другую обстановку любви и внимания, то она изменится. Шмидт-старший был очень шокирован поступком сына, проклинал его и скоро умер.

Доминика в 1889 году родила супругу сына, именовали его Евгением. Исправиться у нее не вышло, она стала изменять супругу, и семья распалась. Сына оставили с отцом.

На восстании в «Очакове» Евгению Шмидту исполнилось 16 лет, и он сам домчался на крейсер к отцу и был с ним до заключения под стражу. Когда старшего Шмидта казнили, Евгений Шмидт проживал в Керчи у родственницы, закончил училище и институт. Во время Октябрьской революции он присоединился к Белому движению. Участвовал в военных действиях в ударных частях барона Врангеля, после уехал из Крыма и переехал в Чехословакию.

Наследник лейтенанта Шмидта жил в нищете. В годы перед смертью о нем вообще забыли, он был в приюте для бедняков и умер в 1951 году.