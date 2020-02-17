Гаджеты: Электроседан Saab NEVS 9-разворачивается на месте (видео)

17.02.2020, 14:01, Новости дня


Компания Protean Electric, известная своими разработками в области колесных двигателей для таких производителей, как Volvo и Lightning Car, модернизировала электрический седан компании Saab под названием NEVS 9-3. На швейцарском озере Арьеплуг были продемонстрированы уникальные возможности усовершенствованного автомобиля, среди которых и «танковый разворот» осуществляемый на месте.

Успешная модернизация специалистами Protean Electric, позволила значительно повысить маневренность базового автомобиля. Для этого каждое колесо электроседана снабдили индивидуальным электромотором. Таким образом, водитель сможет контролировать каждое колесо отдельно и задавать нужное направление вращения каждому колесу и таким образом авто сможет разворачиваться буквально на месте.

Функция танкового разворота может понадобиться в крайне редких случаях, а вот раздельное регулирование крутящего момента для каждого колеса, может оказаться незаменимым для обеспечения комфортной и безопасной езды по пересеченной местности при неблагоприятных погодных условиях (гололед, мокрая трасса).



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Климкин и Зеркаль рассказали, какими должны быть действия украинской стороны после признания Ираном вины в крушении самолета МАУ

10.12 / Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал с радаров на пути в Антарктиду

05.02 / Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной

09.12 / Xiaomi и Oppo первыми выпустятсмартфоны с фркамерами

11.12 / Стали известны подробности убийства студентки РУДН в Москве

04.02 / Сутки на Донбассе. Один украинский военный ранен, один травмирован – штаб ООС

11.02 / Скабеева усомнилась в необходимости «сажать» Водонаеву «за глупость»

20.12 / Киев заявил о согласии РФ выплатить Нафтогазу 3 млрд долларов

15.01 / Президент Ирана призвал к «национальному единству» на фоне протестов

07.12 / Умер актер из сериала «Друзья»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика