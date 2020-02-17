Гаджеты: Электроседан Saab NEVS 9-разворачивается на месте (видео)

17.02.2020, 14:01, Новости дня



Компания Protean Electric, известная своими разработками в области колесных двигателей для таких производителей, как Volvo и Lightning Car, модернизировала электрический седан компании Saab под названием NEVS 9-3. На швейцарском озере Арьеплуг были продемонстрированы уникальные возможности усовершенствованного автомобиля, среди которых и «танковый разворот» осуществляемый на месте.

Успешная модернизация специалистами Protean Electric, позволила значительно повысить маневренность базового автомобиля. Для этого каждое колесо электроседана снабдили индивидуальным электромотором. Таким образом, водитель сможет контролировать каждое колесо отдельно и задавать нужное направление вращения каждому колесу и таким образом авто сможет разворачиваться буквально на месте.

Функция танкового разворота может понадобиться в крайне редких случаях, а вот раздельное регулирование крутящего момента для каждого колеса, может оказаться незаменимым для обеспечения комфортной и безопасной езды по пересеченной местности при неблагоприятных погодных условиях (гололед, мокрая трасса).