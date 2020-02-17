Волгоградского студента задержали за нападения с ножом

17.02.2020, 13:58, Новости дня

В Волгограде 20-летнего студента заподозрили в нападении на студентов одного из вузов, сообщили в пресс-службе Южного округа войск Росгвардии.

«За помощью к сотрудникам Росгвардии обратились двое молодых людей. По словам потерпевших, к каждому из них около студенческого общежития с разницей в несколько минут подбежал неизвестный и, угрожая ножом, попытался похитить кошельки с деньгами. Обоим студентам удалось убежать от злоумышленника», – сообщили в пресс-службе, передает «Интерфакс».

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», молодой человек дал признательные показания.

В минувшее воскресенье 26-летний житель Липецкой области напал с ножом на прихожан Храма Святителя Николая в Москве. Ранения получили два помощника настоятеля. Злоумышленника, который находился в неадекватном состоянии, задержали очевидцы.



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