«Скучаю по вам, не сплю, не ем». Богдан опубликовал пляжное фото

17.02.2020, 13:54, Новости дня

17 февраля бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook фото, на котором он позирует в пляжной одежде.

«Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь», – написал Богдан.

На фото Богдан находится возле надписи «Сейшелы» на фоне океана.

Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм ))))Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається.Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!

Posted by Андрей Богдан on Esmaspäev, 17. veebruar 2020

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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