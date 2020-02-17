Мнение: Борец

17.02.2020, 13:52, Разное

Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти. По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям».

Судья Конституционного суда Арановский вполне может начать с себя. Полученный в советское время диплом о юридическом образовании явно носит тоталитарный характер, а потому его нужно аннулировать. Равно как и не менее тоталитарную кандидатскую диссертацию 1990 года, так как она посвящена обеспечению конституционности нормативных актов местных советов. Местные советы — это тоже часть репрессивной тоталитарной машины. А потому диссертация прямо противоречит нынешним убеждениям судьи.

Борцы с проклятым прошлым всё время скромно забывают о том, что они являлись его частью, а потому отказываться придется и от массы вещей, которые составляют основу их сегодняшней жизни. Особенно смешно слышать подобную ахинею от бывших членов КПСС, которые, высунув язык, старательно выводили в свое время в заявлениях о приеме в партию разные фразы типа "Прошу принять меня в КПСС, так как хочу быть в первых рядах строителей коммунизма", а сегодня, не моргнув глазом, рассказывают про то, что ничего, кроме галош, проклятый совок не производил, а руководство СССР ничем другим не занималось, только закладывало специзделия десятками мегатонн под всё, что можно.

Такая она, нынешняя элита. Другой у нас для вас нет.