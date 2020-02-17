На границе Украины задержали «гражданина СССР»

17.02.2020, 13:51, Новости дня

Украинские пограничники задержали в Одесской области нарушителя с паспортом СССР, который отказался выполнять требования пограничников и обвинил их в госизмене, сообщила государственная пограничная служба Украины.

Инцидент произошел на границе с Молдовой в пункте пропуска «Кучурган», сообщается на сайте погранслужбы. 

Нарушитель отказался выполнять требования пограничников.

«Он обвинил украинских пограничников в государственной измене, правда, по законодательству СССР и призвал переходить их на сторону Советского Союза», – говорится в сообщении.

«Гражданин СССР» был задержан и получил запрет на въезд на Украину сроком на три года.

Ранее украинская госпогранслужба запретила въезд в страну российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель».



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