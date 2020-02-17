Пропавших под Ростовом детей нашли мертвыми

17.02.2020, 13:51, Новости дня

В Обливском районе Ростовской области найдены тела двух десятилетних мальчиков, которые пропали накануне, информирует СУ СК по региону.

«По данным следствия, 16 февраля 2020 года двое малолетних детей находились на прогулке  на берегу реки Чир на окраине станицы Обливская Ростовской области, после чего домой не вернулись. В ходе осмотра места происшествия следователем обнаружены следы от обуви пропавших детей, свидетельствующие о том, что  они переходили реку по льду на противоположный берег», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В понедельник в ходе поисковых мероприятий тела детей нашли недалеко от места их исчезновения. По предварительной информации, дети умерли от утопления в воде.

Назначены экспертизы, возбуждено уголовное дело.

В 2019 году в Омске родители заподозрили в пропажах местных детей онлайн-игру.



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