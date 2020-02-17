Психолог рассказала, как можно предотвратить семейные конфликты из-за безденежья

17.02.2020, 13:44, Новости дня

Трагедии вроде произошедшей в подмосковном Селятино, связанные с безденежьем в семьях, можно предотвратить, но зачастую для этого потребуется вмешательство со стороны, сообщила газете ВЗГЛЯД семейный психолог Ирина Обухова.

В Подмосковье мужчина застрелил свою бывшую жену на глазах у восьмилетнего сына, а затем покончил с собой. Как сообщают СМИ, причиной данного инцидента стало материальное неблагополучие: супруги находились в разводе, но вынужденно продолжали жить вместе в общежитии, так как из-за нехватки денег не могли разъехаться.

«Человек больше всего боится неизвестности. Страх будущего, если он не может что-то просчитать и быть уверенным, что у него хватит на что-то денег, ресурсов и прочее. Поэтому все материальные проблемы больше не про то, чего нет у человека на сегодняшний день, а про то, что он не сможет обеспечить себя и своих детей в будущем», – говорит Обухова.

Из-за страха неизвестности растет тревога, невротизация, начинаются конфликты, и семья рушится, объясняет психолог. Люди сами загоняют себя в ту или иную ситуацию, и даже при отсутствии денег выход есть всегда. Но любые проблемы отражаются на каждом человеке по-разному: один идет и что-то делает, а другой впадает в депрессию. Но когда дело доходит до «глобальной» депрессии, происходят подобные ситуации.

«Никогда не стоит забывать, что в жизни нужно встать на один раз больше, чем ты упал. Здесь оба родителя были в депрессии, поэтому спокойного разговора при безденежье не получилось бы, так как обстановка в семье накалена у обоих. Чтобы решать такие ситуации, должны быть третьи лица, которые придут на помощь (родственники, знакомые). Нужно быть небезразличными к людям, которые рядом», – советует Обухова.

Также психолог рекомендует женщинам взять ситуацию в свои руки, какой бы сложной она ни была. Стоит регулярно поддерживать мужа. После этого он пойдет и хоть сколько-то заработает. В данном случае очень важно мотивировать человека, а не давить на него.

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