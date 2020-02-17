Песков похвалил фильм Дудя

17.02.2020, 13:44, Новости дня

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал оценку фильму блогера Юрия Дудя «ВИЧ в РФ – эпидемия, про которую не говорят». Представитель Кремля назвал фильм «заслуживающим внимания».

«Да, я лично смотрел. Хороший фильм», – приводит его слова ТАСС.

Как отметил Песков, главное, что с этим фильмом ознакомились в профильном ведомстве.

«Конечно, в личном качестве наверняка кто-то в администрации смотрел. Фильм, действительно, заслуживает внимания», – добавил он.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай оценил фильм Дудя про ВИЧ в России, отметив, что «фильм, вне всякого сомнения, полезный», хотя «можно дискутировать» с «подачей» ряда фактов, ее «остротой».

Со своей стороны глава Счетной палаты Андрей Кудрин похвалил Дудя и сообщил, что в этом году ведомство проведет анализ эффективности мер по организации медпомощи людям с этим заболеванием.

Фильм «ВИЧ в РФ – эпидемия, про которую не говорят» опубликован на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя 11 февраля. Он рассказывает о проблемах россиян, больных СПИД, ВИЧ-инфицированных. К настоящему времени фильм набрал более 12,6 млн просмотров.



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