Ты тоже можешь!: «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

17.02.2020, 13:37, Новости дня

«Человек планеты» Сергей Бурлаков – уроженец Таганрога, параолимпиец, четырехкратный чемпион мира по карате, впервые выигравший «золото» у здоровых спортсменов. Мастер спорта по плаванию, легкой атлетике, пулевой стрельбе, рекордсмен РФ и мира. Обладатель звания «Человек года» и титула «Настоящий герой». Назван американцами «Человеком планеты». Занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Ведет занятия с особенными детьми. В январе 2020 года включен в состав Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации.

Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».



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