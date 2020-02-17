Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

17.02.2020, 13:32, Новости дня

У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве РФ в Японии.

В ближайшее время ее доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.

Судно Diamond Princess стоит на карантине в японском порту Йокогама, начиная с четвертого февраля, напоминает "Россия 24". По данным японского Минздрава, количество заболевших на корабле вновь увеличилось – сейчас их 454 человека. К настоящему времени врачи проверили на коронавирус более 1700 человек на борту.

В понедельник Diamond Princess покинули около 380 американских граждан. Они доставлены на базу ВВС США в Калифорнии. Также своих соотечественников хотят эвакуировать Австралия, Израиль, Италия, Канада и Южная Корея.

В Китае число зараженных превысило 70,5 тысячи человек. Из них больше 1,8 тысячи скончались, выздоровели свыше 10,8 тысячи.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»

22.01 / Paramount Pictures выпустила второй трейлер триллера «Ритм-секция»

25.12 / Автоновости: Московские эвакуаторщики с 1 января поднимут цены

18.12 / Парламент ЛНР принял закон о границах республики в пределах Луганской области

06.02 / Непосильные штрафы для водителей: премьер Мишустин раскритиковал новый КоАП

25.01 / Прототип «Волка с Уолл-стрит» решил отсудить у создателей фильма 300 млн долларов

18.12 / «Ты». Вышел трейлер второго сезона сериала Netflix о маньяке. Видео

02.12 / Разумков призвал по закону наказать виновных в убийстве трехлетнего ребенка в Киеве

08.02 / Власти Праги переименуют площадь перед посольством России в Чехии в площадь Бориса Немцова

10.02 / Ученые рассказали о преимуществах теплиц с прозрачными солнечными батареями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика