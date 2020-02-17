Савик Шустер ищет будущую жену по примете, описанной индийским астрологом

17.02.2020, 13:32, Новости дня

67-летний тележурналист, автор и ведущий передачи «Свобода Слова Савика Шустера» Савик Шустер  рассказал в интервью ведущей  «Світського життя» Кате Осадчей, что обращает внимание на женщин, у которых одно плечо выше другого. 

Комментируя новый имидж, Шустер признался, что последние 2,5 года провел в Индии, и это перевернуло его сознание. «Мой имидж соответствует внутренним переменам», – объяснил Шустер изменения во внешности. 

По словам шоумена, в течение этого времени он медитировал, изучал санскрит и строил храм. «К сожалению, во время наводнения его смыло, потому что он был из глины», – признался Шустер. 

Отвечая на вопрос о личной жизни, телеведущий признался, что свободен и находится в поиске женщины, обладающей особой приметой. 

По словам Шустера, во время его пребывания в Индии местный астролог предсказал, что будущую жену тележурналист узнает по плечам.

«У нее одно плечо будет ниже другого», – процитировал предсказание астролога Шустер, добавив, что теперь постоянно обращает внимание на женские плечи.

Савик Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе. В 2005 году переехал из России в Украину, став ведущим ток-шоу «Свобода слова». В 2016 году Шустеру запретили работать в Украине. 

В браке с женой-итальянкой у Шустера родилось двое детей. Во время работы в Украине журналист состоял в длительных отношениях с продюсером Ольгой Невской. 

После расставания пары Шустеру приписывали отношения с украинкой Аленой Ореховой, которая была моложе его на 32 года. В комментарии Кате Осадчей Шустер заявил, что в настоящее время свободен.  

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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