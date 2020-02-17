Поддержку региональных авиаперевозок предложили увеличить на 1,1 миилиарда рублей

17.02.2020, 13:32, Новости дня

Минтранс планирует увеличить субсидирование региональных авиаперевозок на 1,1 миллиарда рублей. Авиакомпании просили на эти цели 34 миллиардов при лимите 8,4 миллиарда рублей.

1,1 миллиарда рублей — это остатки от прошлого года, сообщил "Коммерсант". Авиакомпании выбирают наиболее удобные маршруты, поэтому субсидии часто не расходуются полностью.

Правительство пока не приняло решение об увеличении субсидий для региональных маршрутов.

В федеральном бюджете-2020 утверждены субсидии в размере 8,4 миллиарда рублей, а в 2019 году было 8,1 миллиарда рублей.

В 2019 году 21 российская авиакомпания перевезла по субсидируемым региональным маршрутам 1,9 миллиона человек.

Субсидии предоставляют федеральный и региональные бюджеты после одобрения правительства.

В 2020 году региональные перевозки выполняют авиакомпании S7, "Ютэйр", "Нордавиа", "Нордстар" и небольшие региональные компании.



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