Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

17.02.2020, 13:31, Новости дня

У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве РФ в Японии.

В ближайшее время ее доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.

Судно Diamond Princess стоит на карантине в японском порту Йокогама, начиная с четвертого февраля, напоминает "Россия 24". По данным японского Минздрава, количество заболевших на корабле вновь увеличилось – сейчас их 454 человека. К настоящему времени врачи проверили на коронавирус более 1700 человек на борту.

В понедельник Diamond Princess покинули около 380 американских граждан. Они доставлены на базу ВВС США в Калифорнии. Также своих соотечественников хотят эвакуировать Австралия, Израиль, Италия, Канада и Южная Корея.

В Китае число зараженных превысило 70,5 тысячи человек. Из них больше 1,8 тысячи скончались, выздоровели свыше 10,8 тысячи.



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