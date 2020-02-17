Александр Головин в третий раз вошел в символическую сборную тура Лиги 1

17.02.2020, 13:31, Новости дня

Полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в символическую сборную 25 тура французской Лиги 1. Футболист сборной РФ в третий раз в сезоне удостоен подобной чести.

В матче с "Монпелье" Головин отдал голевую передачу Исламу Слимани. Этот мяч, ставший единственным в матче, принес победу "Монако" со счетом 1:0. Команда Головина вышла на пятое место в чемпионате Франции, а сам Александр был удостоен оценки 7 баллов. Головин вошел в символическую сборную 25 тура.

В текущем сезоне Головин попадал в символические сборные 7 и 13 туров. Всего Александр сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых принимает участие "Монако". Головин забил три мяча и отдал четыре голевых передачи.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Автоновости: Посмотрите, как Рождественскую ёлку везут на крыше Jeep со скоростью 291 км/ч

28.12 / Минобороны и МИД приготовились отражать информационные атаки на Россию

19.01 / Москвичам пообещали возвращение зимы

04.02 / Евролига. Баскетболисты ЦСКА дома уступили «Анадолу Эфес»

12.02 / В зеркале – лев, в жизни – котенок. Слуцкий и Дзюба потроллили друг друга в Instagram

08.02 / Россия начнет показывать рекламу из космоса

06.02 / Трамп: Когда вас подвергают импичменту ни за что, вы должны любить людей? Это нелегко. Я пытаюсь научиться

29.01 / One America News — почти половина американцев не знает, что творилось в Освенциме

26.12 / Курс гривны к доллару укрепился до 23,26 грн/$

03.02 / Визит Эрдогана в Киев. Зеленский поручил СБУ «заняться» школами Гюлена в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]om

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика