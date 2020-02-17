Александр Головин в третий раз вошел в символическую сборную тура Лиги 1

17.02.2020, 13:31, Новости дня

Полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в символическую сборную 25 тура французской Лиги 1. Футболист сборной РФ в третий раз в сезоне удостоен подобной чести.

В матче с "Монпелье" Головин отдал голевую передачу Исламу Слимани. Этот мяч, ставший единственным в матче, принес победу "Монако" со счетом 1:0. Команда Головина вышла на пятое место в чемпионате Франции, а сам Александр был удостоен оценки 7 баллов. Головин вошел в символическую сборную 25 тура.

В текущем сезоне Головин попадал в символические сборные 7 и 13 туров. Всего Александр сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых принимает участие "Монако". Головин забил три мяча и отдал четыре голевых передачи.



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