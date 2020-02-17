Разумков заявил, что избиратели критикуют нардепов за поведение в зале заседаний

17.02.2020, 13:31, Новости дня

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня на заседании согласительного совета заявил, что избиратели обращают внимание на неправильное поведение нардепов на рабочем месте. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он сообщил, что часто бывает в командировках и имеет возможность общаться с избирателями.

«Людям иногда непонятно поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И относительно кофе, и относительно еды, и о том, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то. Подошла учительница и говорит: «Я так же, как и вы хожу на работу, у меня рабочий день редко короче, чем день работы народного депутата в Верховной Раде. У меня нет времени, когда я проверяю тетради, общаюсь с родителями, детьми, заниматься собственными делами. У депутатов времени немножко больше?», – рассказал Разумков.

Он призвал нардепов делать так, чтобы им не было трудно отвечать на такие вопросы.

«Чтобы люди видели, что народные депутаты работают в пользу этого государства, чтобы они это и видели и чувствовали», – добавил спикер Рады.

Журналисты часто фотографируют нардепов в Раде за перепиской в телефоне или нестандартным поведением. Чаще всего в таких новостях фигурирует нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива, также это касается нардепа от «Слуги народа» Богдана Яременко.