В Китае могут впервые за несколько десятилетий отложить сессию ВСНП из-за коронавируса

17.02.2020, 13:31, Новости дня

Китай рассматривает возможность отсрочки своей самой громкой ежегодной политической встречи впервые за несколько десятилетий, поскольку правительство пытается сдержать распространение коронавируса COVID-2019, пишет Bloomberg.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) на заседании 24 февраля рассмотрит вопрос о переносе ежегодной весенней сессии ВСНП, запланированной на 5 марта, сообщило информационное агентство "Синьхуа".

Около 3 тысяч депутатов Всекитайского собрания народных представителей должны были собраться в Пекине на двухнедельные встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина и других высокопоставленных чиновников. Ежегодно в стране также проходит сессия Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), в состав которого входят около 2 тысяч представителей компаний, этнических меньшинств, культурных организаций и других групп.

Однако в этом году власти страны столкнулись с риском того, что некоторые участники сессий ВСНП и НПКСК могут непреднамеренно передать вирус.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР количество заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-2019, в стране превысило 70 тысяч, число погибших достигло 1,77 тысячи.



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