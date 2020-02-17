«Тоттенхэм» на последних минутах победил «Астон Виллу», «Ливерпуль» обыграл «Норвич». Результаты 26-го тура АПЛ

17.02.2020, 13:30, Новости дня

С 14-го по 16 февраля прошло пять поединков 26-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

14 февраля

«Вулверхэмптон» – «Лестер» – 0:0

Удаление: Чудхури, 76 («Лестер»)

15 ферваля

«Саутгемптон» – «Бернли» – 1:2

Голы: Ингс, 18 – Вествуд, 2, Выдра, 60

«Норвич» – «Ливерпуль» – 0:1

Гол: Мане, 78

16 февраля

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм» – 2:3

Голы: Алдервейрелд, 9 (автогол), Энгельс, 53 – Алдервейрелд, 27, Сон Хин Мин, 45+2, 90+4

Нереализованный пенальти: Сон Хин Мин, 45+2

«Арсенал» – «Ньюкасл» – 4:0

Голы: Обамеянг, 54, Пепе, 57, Озил, 90, Ляказетт, 90+5

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com