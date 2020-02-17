«Тоттенхэм» на последних минутах победил «Астон Виллу», «Ливерпуль» обыграл «Норвич». Результаты 26-го тура АПЛ
17.02.2020, 13:30, Новости дня
С 14-го по 16 февраля прошло пять поединков 26-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.
14 февраля
«Вулверхэмптон» – «Лестер» – 0:0
Удаление: Чудхури, 76 («Лестер»)
15 ферваля
«Саутгемптон» – «Бернли» – 1:2
Голы: Ингс, 18 – Вествуд, 2, Выдра, 60
«Норвич» – «Ливерпуль» – 0:1
Гол: Мане, 78
16 февраля
«Астон Вилла» – «Тоттенхэм» – 2:3
Голы: Алдервейрелд, 9 (автогол), Энгельс, 53 – Алдервейрелд, 27, Сон Хин Мин, 45+2, 90+4
Нереализованный пенальти: Сон Хин Мин, 45+2
«Арсенал» – «Ньюкасл» – 4:0
Голы: Обамеянг, 54, Пепе, 57, Озил, 90, Ляказетт, 90+5
Турнирная таблица чемпионата Англии:
Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com
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