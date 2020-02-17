В Китае стартовали продажи электрического кроссовера Chevrolet Menlo

17.02.2020, 13:30, Разное

Начались продажи нового кроссовера Chevrolet Menlo, ранее презентованного на международном автомобильном форуме в Гуанчжоу. О старте реализации заявили представители компании General Motors.

Новая машина производителя получила электрический мотор с мощностью 150 лошадиных сил. Без подзарядки новинка может проехать 410 километров на максимальной скорости, благодаря работе усиленного аккумулятора. Внешний вид Chevrolet Menlo разработан соответственно с концепцией FNR-X, неоднократно ранее дебютировавшей на разных выставках транспортных средств. Главными особенностями нового кроссовера можно назвать узкие фары, увеличенные колесные арки, пластиковые фрагменты переднего бампера и обновленную защиту периметра для перемещения по плохим дорогам. Продается Menlo в Китае за 160 000 юаней (1,4 миллиона рублей).

General Motors — самая крупная автомобильная компания в США, которая до 2008 года считалась самым масштабным изготовителем транспортных средств на планете. В 2014 году корпорация заняла третью позицию в мире после Toyota и Volkswagen по численности реализованных машин. Заводы GM сосредоточены в 35 государствах, вся выпущенная продукция реализуется в 192 странах. Главный офис находится в Детройте. Фирма взаимодействует с фабрикой «Автотор» в Калининграде, где производятся Cadillac и Chevrolet.