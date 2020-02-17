Австралия эвакуирует более 200 граждан с судна, где произошла вспышка коронавируса

17.02.2020, 13:30, Новости дня

СИДНЕЙ – Австралия эвакуирует более 200 своих граждан с круизного судна, где произошла вспышка заболевания коронавируса. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Скотт Моррисон. Судно находится под карантином в японском порту Иокогама.

Моррисон отметил, что пассажиры отправятся в путь в среду, и их доставят на тропический север Австралии, где они будут помещены в обязательный карантин еще на 14 дней.

Круизное судно Diamond Princess, принадлежащее компании Carnival, было помещено в карантин после прибытия в Иокогаму 3 февраля, после того как у человека, сошедшего на берег в Гонконге, перед отправлением судна в Японию был диагностирован коронавирус.

«В отношении более 200 австралийцев, которые вернутся в Австралию, мы потребуем пройти дополнительный 14-дневный карантин по их возвращении в Дарвин», – заявил Моррисон журналистам в Мельбурне.

Моррисон сообщил, что места на самолете авиакомпании Qantas будут также зарезервированы для неуказанного числа граждан Новой Зеландии, которые находились на круизном судне.

Эти пассажиры будут доставлены в Новую Зеландию после прибытия в Дарвин.

В воскресенье США эвакуировали около 400 своих граждан с судна Diamond Princess. Канада, Италия, Южная Корея и Гонконг также объявили о планах репатриации пассажиров.