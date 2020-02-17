Скончался грузинский режиссер, снявший «Мелодии Верийского квартала»

17.02.2020, 13:30, Новости дня

На 83-м году жизни скончался народный артист Грузии, кинорежиссер Георгий Шенгелая, передает ТАСС.

Шенгелая родился 11 мая 1937 года. В 1955-1959 годах он был актером киностудии "Грузия фильм", позже стал режиссером.

Среди его работ такие известные фильмы, как "Пиросмани", "Алавердоба", "Мелодии Верийского квартала", "Хареба и Гогиа", "Все хотят любви", "Ехал поезд" и другие.

Отец Георгия Николай Шенгелая был кинорежиссером, мать — известная грузинская актриса Нато Вачнадзе, брат Эльдар Шенгелая — известный кинорежиссер.



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