В Кремле отреагировали на заявление Макрона

17.02.2020, 13:26, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены в приверженности президента Франции Эммануэля Макрона к развитию российско-французского и российско-европейского диалога.

«Я, честно говоря, детально не знаком с заявлениями президента Франции. Знаем лишь одно: он является приверженным сторонником развития российско-французского и российско-европейского диалога, считает этот диалог безальтернативным с точки зрения нахождения понимания и путей выхода из многих кризисных ситуаций, которые являются для нас сегодняшним вызовом», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Европе нужен диалог с Россией, поэтому ее нельзя блокировать и игнорировать.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / С начала 2019 года на Донбассе погибло 26 гражданских лиц, 136 были ранены – миссия ООН

21.01 / Стал известен клуб, за который будет играть Кокорин

10.02 / Большунов установил рекорд Кубка мира среди российских лыжников

19.01 / В ВШЭ пообещали учесть мнение студентов при изменении правил о политических заявлениях

06.12 / Адвокаты обвинили МОК во лжи по делу лыжника Легкова

27.01 / Сутки на Донбассе. 12 обстрелов, двое украинских военных погибли – штаб ООС

06.12 / Миллер сказал, что Газпром ждет от Украины

17.02 / Скандал в Волгограде: «Родину-мать» изобразили с лимоном в руке для рекламы службы доставки

03.12 / Волонтерами назвали себя четверть россиян

23.12 / Ризатдинова засветила грудь в декольте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика