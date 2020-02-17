Названы сроки начала сертификационных испытаний Ил-96-400М

17.02.2020, 13:26, Новости дня

Сертификационные испытания нового широкофюзеляжного пассажирского самолета Ил-96-400М начнутся в 2021 году, сообщил гендиректор предприятия «Ил» Юрий Грудинин.

«Самолет Ил-96-400М – новый, который позиционируем как отечественный широкофюзеляжный самолет для перевозки почти 400 пассажиров. <…> На следующий год он будет приступать к сертификационным испытаниям», – передает ТАСС слова Грудинина.

Он добавил, что серийное производство российского новейшего военно- транспортного самолета Ил-112 запустят на Воронежском заводе.

«Мы <…> идем на сертификацию транспортных самолетов Ил-76 , Ил-114-300, Ил-112, производство которого сейчас планируется. В апреле месяце поднимаем первую машину Ил-112 на Воронежском заводе, тут же организовываем серийное производство самолета Ил-112 на Воронежском предприятии», – сказал он в ходе совещания по развитию кадрового потенциала предприятий высокотехнологичной промышленности в Таганроге.

Грудинин добавил, что все эти самолеты будут сертифицироваться по гражданским нормам.

Напомним, 10 января самолет Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки. 



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