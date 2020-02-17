СК передумал арестовывать трех «свидетелей Иеговы» в Чите после заявления о пытках

17.02.2020, 13:24, Новости дня

В Забайкалье Следственный комитет отозвал ходатайство об избрании меры пресечения для трех задержанных ранее «свидетелей Иеговы». Как рассказал The Insider адвокат Артур Ганин, их выпустили из изолятора временного содержания.

По словам Ганина, они по-прежнему являются подозреваемыми.

Адвокат рассказал также, что еще один задержанный, Владимир Ермолаев, по-прежнему находится под домашним арестом.

Заявивший ранее о пытках Вадим Куценко в настоящее время проходит медицинское обследование. «По предварительным данным, у Куценко сотрясение мозга. Повреждены внутренние органы брюшной полости и не только. Обострился ряд хронических заболеваний после избиения. Сегодня он сделал МРТ, чтобы узнать, что у него с шеей, потому что она очень сильно болит», — рассказал Ганин.

Он добавил также, что в понедельник Куценко вызвали в СК для допроса по заявлению о пытках.

10 февраля в Чите и ее окрестностях прошли массовые обыски в домах «Свидетелей Иеговы». Четверых человек задержали сразу после обыска. К Вадиму Куценко пришли ночью. Его бросили в «буханку», отвезли в лес и пытали электрошокером, чтобы выбить признательные показания. Сколько это продолжалось, он не помнит. После этого Куценко доставили к следователю.



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