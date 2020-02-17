«Следует забыть о нем»: Бывший муж Волочковой Игорь Вдовин дал комментарий по поводу долга перед ней в 3 миллиона долларов

17.02.2020, 13:21, Разное

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Игорь Вдовин дал комментарий по поводу долга перед ней в 3 миллиона долларов. Скорее всего, он не намерен возвращать ей деньги.

Экс-супруг балерины в эфире телепередачи «Ты не поверишь» высказал свое мнение о возможном долге перед бывшей женой. Он заявил, что ничего не знает об этом и посоветовал ей забыть его. Волочкова собирается подавать в суд на Вдовина и таким образом вернуть свои три миллиона долларов. Балерина нелестно отзывается о бывшем возлюбленном, который, по ее словам, должен ей деньги. Она отметила, что не может хорошо относится к человеку, который содержит за ее счет очередную любовницу.

Бизнесмен состоит в отношениях с телеведущей Еленой Николаевой. Влюбленная пара провела новогодние каникулы в Европе. Новая избранница бизнесмена заявила, что не хотела бы сидеть за одним столом с Волочковой, и ее совсем не интересуют новости такого характера, для нее ближе экономика и политика.