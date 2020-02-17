Алена Водонаева отказалась ходить на ток-шоу после скандала с маткапиталом

17.02.2020, 13:21, Разное

Алена Водонаева сообщила, что не будет ходить на ток-шоу. Она раскритиковала программы, где задают вопросы, ответы на которые никого не интересуют.

На своей странице в Instagram Алена Водонаева опубликовала пост, где заявила, что телеведущие приглашают ее принять участие в передачах, но никого не интересуют ответы. Она отметила, что как только была озвучена проблема, много людей присоединилось к ее мнению. Телеведущая считает, что ситуацию нельзя игнорировать, поскольку в обществе ее хорошо обсуждают. Алена Водонаева пока отказывается выступать в телепрограммах.

Напомним, что бывшая знаменитость «Дома-2» назвала россиянок, которые рожают из-за материнского капитала «быдлом», а ее скандальный пост направили на лингвистическую экспертизу во время доследственной проверки. За резонансную публикацию на Алену Водонаеву написали два заявления.