Samsung покажет Galaxy Fold 2 уже в июле 2020 года

17.02.2020, 13:21, Разное

Модель смартфона Galaxy Fold со складным дисплеем совсем недавно появилась на российском рынке. Но уже в июле 2020 года компания Samsung прогнозирует выпуск Galaxy Fold 2. По некоторым данным, новинка будет оснащена подэкранной фронтальной камерой.

Модель Galaxy Fold — это скорее экспериментальное устройство, ведь оно имеет складной дисплей, которого нет у конкурентов. Данный смартфон открыл новую категорию устройств. Поскольку Samsung лично производит дисплеи, то и конкурентов гибких экранов пока у компании нет. Это первый серийный телефон с возможностью смартфона и планшета одновременно. Благодаря гибкому дисплею в сложенном виде гаджет достаточно компактный, ну а если его развернуть, он превращается в 8-дюймовый планшет. Внешний экран позволяет просматривать сообщения, отвечать на звонки, читать новости в интернете, им можно пользоваться, как обычным телефоном. Минус – внешний дисплей уступает по яркости основному, клавиатура мелкая и тяжело набрать текст. Для этих целей лучше раскладывать смартфон и пользоваться основным экраном.

Корейский производитель вплотную занялся подготовкой к выпуску складного Galaxy Fold 2. Мобильное устройство будет иметь фронтальную камеру, расположенную под дисплеем. Поскольку первая экспериментальная модель вызвала много критики, то Samsung попытается устранить недостатки предшественника. Дебютный показ новой модели планируется на июль этого года. Цена Samsung Galaxy Fold на российском рынке стартует от 150 тысяч рублей.