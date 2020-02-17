У ТЦ в Харькове обнаружили бомбу

17.02.2020, 13:19, Новости дня

Полиция Харькова обнаружила самодельное взрывное устройство около торгового центра, сообщили в пресс-службе областного управления нацполиции Украины.

«Самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова», – сказали в полиции, передает РИА «Новости».

Сообщение о бомбе поступило в полицию в ночь на понедельник, после чего на место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Взрывное устройство было обезврежено.

В ведомстве уточнили, что уже заведено дело по статье «террористический акт», ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что на Украине предотвратили теракт накануне Дня независимости.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Взявшего в заложницы медсестру россиянина задержали в Испании

17.01 / Умер самый маленький в мире человек

14.02 / Коронавирус: В Китае 5090 новых случаев, 121 смерть за сутки

06.01 / Sunday Times — Китай отрабатывает на Тайване приёмы ведения кибервойны

25.01 / Прототип «Волка с Уолл-стрит» решил отсудить у создателей фильма 300 млн долларов

05.12 / В РПЦ назвали условие изменения отношения к ЭКО

03.02 / Самолеты ВКС вылетают в Ухань за российскими гражданами

23.01 / Политика: Почему поляки и русские стали кровными врагами

04.01 / Джамала поделилась фотосетом в прозрачной блузке

15.01 / В техасской школе застрелили подростка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика