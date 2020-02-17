Мнение: Американские пространства

17.02.2020, 13:16, Разное

Госдеп анонсировал новую программу по подготовке украинских пропагандистов.

Госдеп США анонсировал приём заявок на получение грантов для организации обучения «лидеров мнений» в сфере цифровых медиа на Украине. Потенциальные партнёры должны будут подготовить и провести серию обучающих мероприятий для заранее выбранных граждан, чтобы те могли успешно противостоять «российской дезинформации». Об этом говорится в описании соответствующей инициативы, с которым ознакомился RT.
США намерены обучить украинских «лидеров мнений» для борьбы с «российской дезинформацией»
«Занятия будут проходить в помещениях культурного центра «Американский дом в Киеве» и на связанных с ним площадках», — говорится в документе. На реализацию проекта, как указано в описании гранта, планируется выделить $250 тыс.

Цель запланированных мероприятий заключается в передаче технических навыков и умений по производству медиаконтента гражданам, которые обладают знаниями, «необходимыми для противодействия российским дезинформационным нарративам».

«Предусмотрен запуск новых медиаплощадок, таких как подкасты и видеоблоги, материалы для которых будут готовиться в мастерских на территории центров, входящих в аффилированную с посольством сеть «Американские пространства», — уточняется в тексте.

Отмечается, что в проекте могут принять участие государственные или частные некоммерческие организации.

Ранее сообщалось, что Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Государственного департамента США планирует выделить более $640 тыс. на развитие «культуры демократии» в Армении.

https://russian.rt.com/ussr/news/719014-gosdep-borba-rossiiskaya-dezinformaciya — цинк

"Диванная сотня" не справляется, нужны новые кадры!

Источник: Colonel Cassad



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