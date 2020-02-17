Австрия призвала отправить в Ливию пограничников из ЕС

17.02.2020, 13:12, Новости дня

Для контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию следует задействовать пограничников из государств – членов Евросоюза, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

В интервью немецкой Die Welt Шалленберг указал, что в случае согласия ливийских властей Австрия готова внести свой вклад в эту миссию, пишет Deutsche Welle.

Он также высказался против введения контроля за поставками оружия в Ливию через Средиземное море, подчеркнув, что такие поставки осуществляются в основном наземным и воздушным путем.

При этом Шалленберг добавил, что Австрия также поддерживает идею усилить наблюдение за воздушным пространством Ливии, предложенную ранее Европейской службой внешних связей.

Ожидается, что мирное урегулирование ливийского конфликта станет темой встречи глав МИД стран ЕС в понедельник, 17 февраля, в Брюсселе.

Ранее Берлин заявил, что в последние недели фиксировались многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию. Власти Германии констатировали, что пока страны Евросоюза не могут договориться относительно миссии по контролю над соблюдением эмбарго на поставки оружия.



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