Лавров поделился впечатлением от встречи с Помпео

17.02.2020, 13:12, Новости дня

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео почувствовал более конструктивные подвижки в позиции Вашингтона по вопросам стратегической стабильности.

Он также отметил, что обсудил с Помпео вопросы контроля над вооружениями и договорился продолжить диалог по вопросам стратегической стабильности на уровне экспертов, передает РИА «Новости».

Министр также уточнил, что Вашингтон в настоящее время активно создает предпосылки для развертывания своих ракет средней и меньшей дальности в Европе, Азии и на островах в Тихом океане.

Напомним, в пятницу в Мюнхене в рамках ежегодной конференции по безопасности прошла краткая встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

Перед этим СМИ сообщили, что подбор кандидатуры спецпосланника США для переговоров с Россией по контролю над вооружениями может задержать принятие решения о судьбе российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3).

В то же время советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на «серьезное» обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем. 



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