Toyota Supra серьезно обновилась всего через год после выхода

17.02.2020, 13:06, Новости дня

Возрождение спорткара, осуществленное «Тойотой» вместе с коллегами из BMW, шумно праздновалось совсем недавно. Но, как оказалось, у спорткара имеется обширный потенциал для модернизации, причем в первую очередь обновление затронуло ходовую часть и двигатель.

Ожидалось, что основным поводом для обсуждения во время специального мероприятия, проведенного «Тойотой» в рамках гонки Daytona 500, станет дебют на американском рынке купе с базовым 255-сильным двигателем объемом 2,0 л. Однако производитель решил устроить сюрприз и продемонстрировал еще и серьезно обновленную старшую версию, которая стала мощнее, быстрее и устойчивей.

Баварскую рядную «шестерку» объемом 3,0 л форсировали с нынешних 340 л.с. до 388 «лошадей», а количество крутящего момента выросло до 499 Нм (всего на 5 Нм больше, чем ранее, но доступны они в диапазоне 1800-5000 об/мин). Добиться этого удалось в том числе и за счет установки новых поршней и иной системы выпуска. В итоге Toyota Supra тратит на разгон до 60 миль в час 3,9 секунды — на 0,2 с меньше, чем дореформенная версия.

Спорткар обзавелся более жестким кузовом: ему добавили новые растяжки из алюминия, которые соединяют стойки подвески с опорами радиатора. Подвеску снабдили новыми демпферами, а электроусилитель руля, активный дифференциал и системы управления адаптивными амортизаторами и курсовой устойчивости — новыми калибровками. Утверждается, что теперь Supra обладает еще более азартным характером и стала заметно устойчивее в поворотах.

Единственное изменение в интерьере, которое купе пережило со сменой модельного года — замена штатного 6,5-дюймового монитора мультимедийной системы на 8,8-дюймовый дисплей.

Вместе с обновлением Toyota анонсировала и очередную партию «особых» купе, которая теперь именуется GR Supra A91 Edition. Отличиями таких спорткаров станут особые цвета кузова с романтичными названиями Nocturnal и Refraction, карбоновый спойлер, черные колесные диски с красными тормозными суппортами и оригинальная отделка интерьера.

Продажи обновленного спорткара на рынке США стартуют летом этого года. Не исключено, что позже аналогичные «Супры» появятся и в других странах.

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АвтоВести