Метро отсудило еще 300 тысяч у сотрудников ФБК

17.02.2020, 13:06, Новости дня

По решению Симоновского суда Москвы, организаторы несогласованной акции, состоявшейся 3 августа в Москве, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгий Албуров обязаны возместить убытки Московскому метрополитену в сумме 311 тысяч рублей, передает "Интерфакс".

После несанкционированных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы несколько госучреждений и ресторанов подали гражданские иски несколько государственных учреждений и ресторанов для возмещения материального ущерба. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

Сотрудники ФБК намерены обжаловать решение суда. По словам Соболь, это решение является политическим и "ничего общего с правом не имеет".

Это уже штраф стал для нее уже восьмым с начала лета. Всего Любовь Соболь должна выплатить около 2 миллионов рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / В Томске отмененили положение о запрете проводить акции у здания обладминистрации

12.12 / Кононенко объяснил «испугом» отмену показа «Слуги народа» на российском ТВ

23.01 / Израильские СМИ написали о скором помиловании осужденной в РФ Наамы Иссахар

17.02 / Стала известна причина посадки самолета Уфа – Пхукет в Шереметьево

16.12 / Основательница Wildberries попала в список самых заметных новых миллиардеров Forbes

09.01 / Гаджеты: Концептуальный и самый дорогой смартфон OnePlus One со скрытыми основными камерами

06.02 / США борются со шпионажем со стороны Китая

21.12 / Франция оштрафовала Google на €150 млн

04.12 / Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге

04.01 / Белоруссия договорилась о закупке российской нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика