Кремль считает Россию правопреемницей СССР

17.02.2020, 13:06, Новости дня

Кремль исходит из того, что РФ и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это мнение судьи Конституционного суда, существует практика публикации такого мнения", — сказал Песков, добавив, что оставит без комментариев мнение судьи.

В декабре 2019 года Конституционный суд принял постановление о возмещении жилья трем россиянкам, которое было отнято у них семей во время репрессий. Они хотели получить квартиры в Москве — там, где жили до высылки. Однако столкнулись с несоответствием своих запросов действующему законодательству. КС встал на их сторону и постановил внести в законодательство необходимые изменения.

Судья Константин Арановский заявил, что с постановлением суда согласен. Однако, по его мнению, РФ не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти. СССР он считает незаконно созданным государством, и Российская Федерация не продолжает его собою в праве, а "заменяет на своей территории". Кроме того, РФ должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".



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