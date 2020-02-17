Судьба Семена Альтова: чем беднее жизнь, тем богаче воображение

17.02.2020, 13:06, Новости дня

В программе "Судьба человека" писатель и юморист Семен Альтов рассказал о своем нелегком пути к славе. По его словам, до 26 лет "никаких позывов к сатире и юмору" у него не наблюдалось. Тем не менее он написал множество монологов, которые исполняли другие артисты – Клара Новикова, Геннадий Хазанов, Владимир Винокур.

Альтов родился незадолго до окончания Великой Отечественной войны в эвакуации в Свердловске. Юморист с улыбкой вспоминает все тяготы и лишения, через которые ему прошлось пройти. По его словам, маленьким он спал не в кроватке, а в эмалированном тазу.

"Поскольку не было соски, то, как говорят, я сосал хвост селедки. Может быть, это как-то предопределило мою будущую профессию", – рассказал Альтов Борису Корчевникову.

После войны семья Альтова жила в коммуналке в Ленинграде. Всего в квартире проживали 27 человек. По его словам, детство было бедным: дети донашивали одежду друг за другом и сами делали себе игрушки.

"Чем беднее жизнь, тем богаче воображение", – с улыбкой заметил Альтов.

Однажды на день рождения Альтову подарили набор "Юный химик", и тогда он задумался именно об этой профессии. Впоследствии вопреки воле родителей он поступил в химических техникум, а затем окончил технологический институт и три года работал по профессии. Юмористические монологи он писал исключительно для себя.

Ему удалось поработать с Аркадием Райкиным, и тот оценил его произведения.

"Я благодарен судьбе, что вблизи видел совершенно гениального актера, который мог делать необыкновенные вещи", — признался сатирик. Альтов вспоминает, что Райкин берег силы перед выступлениями, поэтому ложился и слушал, как ему читают тексты.

"Если диван начинал трястись, поскрипывать, я понимал, что Аркадий Исаакович смеется, значит, все нормально. Если диван не скрипел, значит, надо было продолжить работу над текстом", – вспоминает Альтов.

Сатирик рассказал, как трижды "знакомился" со своей супругой Ларисой. На двух мероприятиях, где они сталкивались, Альтов "упустил свое счастье". После третьей встречи они остались вместе и прожили 50 лет. В чем секрет их семейного счастья? Чем занимаются сын и внуки сатирика? Как Альтов попал на сцену? С кем из артистов ему нравилось больше всего работать? И как он трижды чуть не лишился жизни? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".