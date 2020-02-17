Подмосковный полицейский варил амфетамин в собственной нарколаборатории

17.02.2020, 13:06, Новости дня

В Наро-Фоминске задержали оперуполномоченного уголовного розыска по подозрению в производстве и сбыте наркотиков, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По данным управления собственной безопасности, страж порядка, который прежде возглавлял городское управление упраздненной ФСКН, вместе со знакомыми создал нарколабораторию, где синтезировали, предположительно, амфетамин.

По неподтвержденным данным, наркотики служитель закона и его подельники распространяли через собственный интернет-магазин.

Проводится служебная проверка. Подозреваемому грозит серьезный срок, его руководителей будут привлечены к дисциплинарной ответственности.



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