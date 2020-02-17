Сванидзе поддержал заявление судьи КС о «незаконно созданном» СССР

17.02.2020, 13:05, Новости дня

«Россия – правопреемник и Российской империи, и незаконного созданного СССР. Но это не значит, что мы должны оправдывать репрессии», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и историк Николай Сванидзе. Так он прокомментировал заявление судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что РФ не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

«Судья Арановский абсолютно прав, говоря о том, что СССР был государством репрессивным: при Сталине – в большей степени, в последние десятилетия – в меньшей. Но это не значит, что мы должны гордиться этой репрессивностью и тоже быть репрессивными. Конечно нет, мы не должны переносить это на себя», – отметил журналист и историк Николай Сванидзе.

Он добавил, что Арановский также прав, говоря о том, что Советский Союз – «незаконно созданное государство». «Советский Союз был государством, в котором власть владела государственными рычагами незаконно, потому что государственный переворот в октябре 1917 года был незаконным», – сказал собеседник.

По словам Сванидзе, правопреемство нужно воспринимать достаточно сложно. «В культурном и историческом плане мы вышли из Советского Союза. Это дает нам определенные права, в том числе международные, такие как членство в Совете Безопасности ООН. Но это и определенная ответственность. Мы правопреемники, но это не значит, что мы должны действовать в том же русле, что и СССР. Мы не обязаны оправдывать репрессии», – подчеркнул Сванидзе.

По мнению журналиста, РФ не должна возмещать вред, причиненный СССР, если речь идет о материальной составляющей. «Прошло много времени, и это сложный вопрос, кто кому что должен возмещать. А вот признавать преступления тоталитарного режима – нужно», – заключил собеседник.

Напомним, судья Конституционного суда Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством», заявив, что РФ не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

По мнению Арановского, РФ должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям». При он Арановский подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неоднозначной реакции на такие высказывания судьи Конституционного суда со стороны журналистов и политологов, а также в российской блогосфере.

Ранее Арановский заявлял о недоверии к дипломам российских вузов и критиковал российское образование в целом, за что подвергся жесткой критике депутата Госдумы Геннадия Онищенко.



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