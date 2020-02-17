Исламисты убили священника и 24 прихожан в Буркина-Фасо

17.02.2020, 13:05, Новости дня

Группа вооруженных исламистов напала на церковь на севере Буркина-Фасо, убив не менее 24 прихожан, включая священника.

«Предварительная оценка показывает, что от рук боевиков погибли 24 человека, в том числе пастор, еще 18 ранены или похищены», – сообщил губернатор региона Сахель полковник Сальфо Каборе, информирует ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным местных властей, террористы атаковали протестантскую церковь в деревне Панси во время воскресной службы 16 февраля.

При этом 10 февраля произошел еще один подобный случай. Тогда террористы в городе Себба похитили из дома пастора семерых человек, а через три дня пятеро из них, включая священнослужителя, были найдены мертвыми.

Ранее, в октябре 2019 года, при атаке на мечеть в Буркина-Фасо погибли 16 человек.



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