Катя Лель опубликовала фото с 65-летним мужем во время отдыха на Бали

17.02.2020, 13:04, Разное

Российская певица Катя Лель устроила совместную фотосессию со своим супругом Игорем Кузнецовым во время отдыха на Бали. Фотоснимок эстрадная исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте.

По словам певицы, в эту поездку им не удалось взять свою дочь Эми, объяснив это тем, что ей нельзя пропускать школьные занятия из-за насыщенной программы. Катя Лель призналась, что они вместе с мужем очень по ней скучают.

Стоит отметить, что некоторых поклонников Кати Лель смутил образ Игоря Кузнецова. Из-за зачесанных назад длинных волос и мощного торса изначально они подумали, что Катя Лель отдыхает с Александром Ревой. Те же, кто узнал ее мужа, восхитились гармоничной и красивой парой.