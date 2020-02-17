В Омске мужчина убил друга «на слабо» в День святого Валентина

17.02.2020, 13:04, Разное

В Омске местный житель подозревается в убийстве своего знакомого. Погибший и подозреваемый вместе отмечали День святого Валентина, а затем местный житель убил гостя «на слабо».

Мужчина пригласил знакомого в гости, чтобы отпраздновать событие, они вместе распивали спиртные напитки. Затем между гостем и хозяином произошла ссора, во время которой последний решил доказать, что ему «не слабо» совершить преступление. Подозреваемый напал на своего друга с ножом и нанес несколько ранений. В результате полученных травм пострадавший скончался.

Подозреваемого уже задержали работники правоохранительных органов, ведется расследование. После совершения преступления он решил расчленить и спрятать тело друга, однако ему помешала сожительница. Женщина вызвала полицию, местный житель признался в совершении убийства. Подробности произошедшего инцидента станут известны позже.