Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров

17.02.2020, 13:04, Разное

Многие люди при появлении частых ночных кошмаров обращаются за медицинской помощью, однако исследователи выявили, что подобные сновидения на самом деле несут пользу для здоровья человека.

Научные исследования показали, что ночные кошмары имеют интересный потенциал, предоставляя способы справиться со стрессом или травмой. Это потому, что мозг пытается воспроизвести самые глубокие, темные страхи в повествовании, разыгрывая их в безопасной «виртуальной симуляции». Это означает, что когда человек просыпается и вспоминает события, это помогает более эффективно справляться с ситуацией. Закрепляя эти события в конкретных воспоминаниях, человек относится к ним так, как будто это произошло в прошлом, а не в настоящем. Ученые полагают, что это дает форму эмоционального освобождения, позволяя дистанцироваться от страхов.

Случайные кошмары также могут принести пользу физическому здоровью. Они происходят во время быстрого сна, когда поток крови к мозгу перенаправляется в мышцы и другим жизненно важным частям тела, позволяя органам и другим тканям восстанавливаться после повседневной деятельности. В результате это положительно влияет на гормоны роста и стресса, иммунную систему, сердце и кровяное давление.

Согласно исследованиям нейробиологов, ночные кошмары помогают подготовиться к потенциальным угрозам в реальной жизни, а также «разыгрывают» потенциально опасные ситуации до того, как они произойдут в течение дня. Первая половина исследования, состоящего из двух частей, показала, что во время страшных снов были активны две области мозга: островок и поясная извилина. В то время, как первый выявляет и оценивает эмоциональные реакции в дневное время, последний подготавливает организм к физическим реакциям на воспринимаемые угрозы, которые называются реакциями «бой или бегство».

Вторая половина, с другой стороны, показала, что у тех, у кого было больше ночных кошмаров, была сниженная реакция на тревожные изображения, которые вызывают реакцию в инсулине и поясной коре. Кроме того, это также показало заметное сокращение со стороны миндалины, «мозгового центра».

Лампрос Перогамврос, ведущий научный сотрудник и старший преподаватель Центра медицины сна при университетских клиниках Женевы, сказал, что сны можно рассматривать, как реальную тренировку будущих реакций, помогающую подготовиться к опасностям реальной жизни. Некоторые исследователи считают, что кошмары помогают не только понять, но и проработать раздражающие эмоции, которые человек скрывал от себя. Этот процесс, называемый диссоциацией, обеспечивает расслабление системы подавления и разблокирование эмоций во время быстрого сна.