Молдавия отказалась увеличить число российских миротворцев

17.02.2020, 12:58, Новости дня

Руководство Молдавии не будет обсуждать предложение непризнанного Приднестровья об увеличении числа российских миротворцев в разделительной зоне безопасности на Днестре, сообщил премьер Ион Кику.

«Тирасполь часто делал такие заявления. Я думаю, что обсуждать их несерьезно. Нет никакой необходимости увеличивать число миротворцев», – цитирует Кику ТАСС.

Приднестровская делегация ранее попросила Объединенную контрольную комиссию (ОКК) рассмотреть вопрос о возвращении первоначальной численности российских миротворцев – 4,2 тыс. человек. Сейчас число военнослужащих составляет около 400 человек. Также предлагается возобновить полетную деятельность вертолетной эскадрильи.

Напомним, в управляющую миротворческой операцией ОКК входят делегации России, Молдавии и Приднестровья, наблюдатели – Украина и миссия ОБСЕ в Молдавии. Решения принимаются только по согласию всех трех сторон.



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