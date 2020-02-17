Онищенко раскритиковал решение о принудительной госпитализации пациентки в Петербурге

17.02.2020, 12:58, Новости дня

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что женщина, сбежавшая из-под коронавирусного карантина в Санкт-Петербурге, не представляет никакой опасности.

В комментарии «Интерфаксу» он отметил, что суд принял во внимание доводы медиков и принял решение «с формальной позиции», однако «никакой опасности люди, которые прибыли из Китая и сбежали из больницы, не представляют».

«Их просто изолируют с точки зрения гипотетической опасности для людей. На самом деле этой гипотетической опасности нет», – подчеркнул Онищенко, призвав «не раздувать» историю.

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, просившего принудительно поместить под медицинское наблюдение сбежавшую их больницы Аллу Ильину.