Фигурантку дела о продаже кондитерского мака в Воронеже освободили по УДО

17.02.2020, 12:57, Новости дня

Кромской районный суд Орловской области освободил условно-досрочно фигурантку дела о продаже кондитерского мака Евгению Полухину, осужденную на восемь лет лишения свободы. Об этом сообщает «Новая газета».

Суд учел, что за время отбывания наказания у Полухиной не было ни одного взыскания, а также есть поощрения, грамоты, дипломы и положительная характеристика от администрации колонии.

Представитель администрации и прокурор сказал на заседании, что в колонии Полухина освоила профессию повара и оператора ЭВМ, принимала участие в конкурсах, фестивалях и концертах.

В 2015 году семья булочников Полухиных из Воронежа была осуждена за то, что их кафе торговало кондитерским маком. ФСКН квалифицировала это как «сбыт наркотиков».



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