Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

17.02.2020, 12:57, Новости дня

Россиянка оказалась среди новых зараженных «уханьским коронавирусом» на лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.

Напомним, с 5 февраля судно находится на двухнедельном карантине в порту Иокогамы. По последним данным, общее число заболевших пассажиров на нем превысило 450 человек. О планах эвакуировать с борта своих граждан объявили США, Канада, Южная Корея, Австралия, Греция, Италия и Китай. Будут ли вывозить россиян, пока не известно.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что первая вакцина от китайского коронавируса, который получил название COVID-19 (corona virus disease 2019), может быть готова через 18 месяцев.

Напомним, ученые из Гонконга разработали первую вакцину против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.



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